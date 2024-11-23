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Россияне атаковали жилые кварталы Херсонщины - пятеро раненых

Роман ПетренкоСуббота, 23 ноября 2024, 08:22
Россияне атаковали жилые кварталы Херсонщины - пятеро раненых

Российские оккупанты ранили еще 5 человек своими атаками по Херсонской области.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 9 частных домов. Также оккупанты повредили складское помещение, гараж, троллейбус и частные автомобили.

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Всего за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Разлив, Камышаны, Софиевка, Станислав, Томина Балка, Широкая Балка, Белозерка, Кизомыс, Берислав, Качкаровка, Осокоровка, Тягинка, Одрадокаменка, Казацкое и Херсон.

Херсонская область
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