Россияне атаковали жилые кварталы Херсонщины - пятеро раненых

Российские оккупанты ранили еще 5 человек своими атаками по Херсонской области.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 9 частных домов. Также оккупанты повредили складское помещение, гараж, троллейбус и частные автомобили.

Реклама:

Всего за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Разлив, Камышаны, Софиевка, Станислав, Томина Балка, Широкая Балка, Белозерка, Кизомыс, Берислав, Качкаровка, Осокоровка, Тягинка, Одрадокаменка, Казацкое и Херсон.