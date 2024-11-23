Литва профінансує виробництво далекобійних дронів, зокрема й "Паляницю"
Очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров заявив, що Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів.
Джерело: МО, "Європейська правда"
Деталі: Як повідомляється, Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів.
Відповідний меморандум Умєров підписав у Вільнюсі зі своїм литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом.
Умєров розповів, що це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі 10 млн євро.
"Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця", – поділився очільник оборонного відомства.
Міністр також зазначив, що литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур, а перший транш на підтримку українських DeepStrike буде перераховано найближчим часом.
Окрім підписання меморандуму, очільники оборонних відомств обговорили ключові пріоритети на 2025 рік: підготовку та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасам, засобами ППО та розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості.
Нагадаємо, у серпні президент Володимир Зеленський повідомляв про перше успішне бойове застосування нової зброї – української далекобійної ракети-дрона "Паляниця".
Майже вся інформація про ракету-дрон "Паляниця" засекречена. Відомо, що у межах її дії два десятки військових російських аеродромів. Вона буде запускатися з наземної платформи.