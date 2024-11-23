Литва профінансує виробництво далекобійних дронів, зокрема й "Паляницю"

Очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров заявив, що Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів.

Джерело: МО, "Європейська правда"

Деталі: Як повідомляється, Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів.

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Відповідний меморандум Умєров підписав у Вільнюсі зі своїм литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом.

Умєров розповів, що це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі 10 млн євро.

"Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця", – поділився очільник оборонного відомства.

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Міністр також зазначив, що литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур, а перший транш на підтримку українських DeepStrike буде перераховано найближчим часом.

Окрім підписання меморандуму, очільники оборонних відомств обговорили ключові пріоритети на 2025 рік: підготовку та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасам, засобами ППО та розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості.

Нагадаємо, у серпні президент Володимир Зеленський повідомляв про перше успішне бойове застосування нової зброї – української далекобійної ракети-дрона "Паляниця".

Майже вся інформація про ракету-дрон "Паляниця" засекречена. Відомо, що у межах її дії два десятки військових російських аеродромів. Вона буде запускатися з наземної платформи.