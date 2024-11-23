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Литва профинансирует производство дальнобойных дронов, в том числе "Паляницу"

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 23 ноября 2024, 12:34
Литва профинансирует производство дальнобойных дронов, в том числе Паляницу
фото: МО

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов.

Источник: МО, "Европейская правда"

Детали: Как сообщается, Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов.

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Соответствующий меморандум Умеров подписал в Вильнюсе со своим литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом.

Умеров рассказал, что это долгосрочное соглашение, в рамках которого уже согласован первый транш в размере 10 млн евро.

"Литва направляет эти средства на производство украинского дальнобойного оружия, в частности проекта "Паляница", – поделился глава оборонного ведомства.

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Министр также отметил, что литовская сторона уже работает над финализацией бюрократических процедур, а первый транш на поддержку украинских DeepStrike будет перечислен в ближайшее время.

Кроме подписания меморандума, руководители оборонных ведомств обсудили ключевые приоритеты на 2025 год: подготовку и оснащение украинских бригад, обеспечение боеприпасам, средствами ПВО и развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Напомним, в августе президент Владимир Зеленский сообщал о первом успешном боевом применении нового оружия – украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляница".

Почти вся информация о ракете-дрон "Паляница" засекречена. Известно, что в пределах ее действия два десятка военных российских аэродромов. Она будет запускаться с наземной платформы.

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