За отруєнням Ющенка, ймовірно, стоїть Росія – розвідка США розсекретила документ

Розвідка Сполучених Штатів розсекретила документ про убивства за кордоном політичних опонентів диктатора Росії Володимира Путіна.

Джерело: Bloomberg з посиланням на документ розвідки США

Дослівно: "... політичні та опозиційні лідери в ключових колишніх радянських республіках, які вважаються загрозою.

Реклама:

Яскравим прикладом є колишній президент України Віктор Ющенко, який у 2004 році зазнав майже смертельного отруєння.

Його прихильники дійшли висновку, що російська розвідка ввела хімічний діоксин у його їжу, коли він був кандидатом у президенти, що виступав за інтеграцію України із Заходом".

Деталі: Також у доповіді називається підрив автомобіля одного з колишніх керівників Ічкерії Зелімхана Яндарбієва. Серед інших пов'язаних із Кремлем убивств - отруєння колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка в Лондоні 2006 року, бізнесмена Олександра Перепеличного, який раптово помер під час пробіжки поруч зі своїм особняком в Англії 2012 року.

РЕКЛАМА:

Ще однією метою Кремля можуть бути нелояльні Москві сепаратисти на сході України, випливає з розсекреченої доповіді. Як приклад наводиться вбивство 2015 року "міністра оборони "ЛНР" Олександра Бєднова.

Розвідка пише, що її впевненість у цьому звіті "є високою".

Також йдеться, що Путін, імовірно, надав главі Чеченської Республіки Рамзану Кадирову, який вкрай лояльний до Путіна, свободу дій для вбивств чеченців за кордоном. Більшість вбивств, приписуваних операторам Кадирова, були скоєні шляхом стрілянини, тоді як ті, які, за оцінкою розвідки, здійснювалися російськими спецслужбами, включають широкий спектр методів, зокрема отруєння.

Нагадаємо: У жовтні 2024 року стало відомо, що досудове розслідування у справі про отруєння Ющенка під час передвиборчої кампанії досі триває.

Читайте також: "Кровна історія отруєння Віктора Ющенка"

Як ми шукали революцію на Майдані. Історія про помаранчевого левика і національну амнезію