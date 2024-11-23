За отравлением Ющенко, вероятно, стоит Россия - разведка США рассекретила документ

Разведка Соединенных Штатов рассекретила документ об убийствах за рубежом политических оппонентов диктатора России Владимира Путина.

Источник: Bloomberg со ссылкой на документ разведки США

Дословно: "... политические и оппозиционные лидеры в ключевых бывших советских республиках, которые считаются угрозой.

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Ярким примером является бывший президент Украины Виктор Ющенко, который в 2004 году подвергся почти смертельному отравлению.

Его сторонники пришли к выводу, что российская разведка ввела химический диоксин в его пищу, когда он был кандидатом в президенты, выступавшим за интеграцию Украины с Западом".

Детали: Также в докладе называется подрыв автомобиля одного из бывших руководителей Ичкерии Зелимхана Яндарбиева. Среди других связанных с Кремлем убийств - отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году, бизнесмена Александра Перепеличного, который внезапно умер во время пробежки рядом со своим особняком в Англии в 2012 году.

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Еще одной целью Кремля могут быть нелояльные Москве сепаратисты на востоке Украины, следует из рассекреченного доклада. В качестве примера приводится убийство в 2015 году "министра обороны „ЛНР" Александра Беднова.

Также говорится, что Путин, вероятно, предоставил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, который крайне лоялен к Путину, свободу действий для убийств чеченцев за рубежом. Большинство убийств, приписываемых операторам Кадырова, были совершены путем стрельбы, тогда как те, которые, по оценке разведки, осуществлялись российскими спецслужбами, включают широкий спектр методов, в том числе отравление.

Напомним: В октябре 2024 года стало известно, что досудебное расследование по делу об отравлении Ющенко во время предвыборной кампании до сих пор продолжается.

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