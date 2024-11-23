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Генсек НАТО зустрівся із Трампом у Флориді

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 23 листопада 2024, 15:09
Генсек НАТО зустрівся із Трампом у Флориді
фото: НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та новообраний президент США Дональдом Трамп зустрілися у п’ятницю, 22 листопада та обговорили низку питань глобальної безпеки.

Джерело: пресслужба НАТО, "Європейська правда"

Деталі: Рютте та Трамп зустрілися у Палм-Біч в американському штаті Флорида, де розташований маєток новообраного американського лідера Мар-а-Лаго.  

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Як зазначили у пресслужбі, вони обговорили низку питань глобальної безпеки, які стоять перед Альянсом.

Окрім цього, повідомляється, що Генеральний секретар і його команда також зустрілись з конгресменом Майком Волтцем і членами команди з національної безпеки новообраного президента.

Напередодні газета WP писала, що Рютте найближчим часом збирається зустрітися з Трампом, щоб обговорити стратегію переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України.

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Нещодавно Рютте висловив впевненість в тому, що новообраний американський президент розуміє важливість членства США в НАТО.

Під час привітання Трампа із перемогою на виборах, Рютте заявив, що "його (Трампа. – Ред.) лідерство знову буде мати ключову роль для того, щоб зберігати Альянс сильним".

Читайте статтю: Як Європа може "задобрити" Трампа та схилити його до підтримки України

НАТОТрампСША
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