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Генсек НАТО встретился с Трампом во Флориде

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 23 ноября 2024, 15:09
Генсек НАТО встретился с Трампом во Флориде
фото: НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и новоизбранный президент США Дональдом Трамп встретились в пятницу, 22 ноября и обсудили ряд вопросов глобальной безопасности.

Источник: пресс-служба НАТО, "Европейская правда"

Детали: Рютте и Трамп встретились в Палм-Бич в американском штате Флорида, где расположено имение новоизбранного американского лидера Мар-а-Лаго.

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Как отметили в пресс-службе, они обсудили ряд вопросов глобальной безопасности, которые стоят перед Альянсом.

Кроме этого, сообщается, что Генеральный секретарь и его команда также встретились с конгрессменом Майком Волтцем и членами команды по национальной безопасности новоизбранного президента.

Накануне газета WP писала, что Рютте в ближайшее время собирается встретиться с Трампом, чтобы обсудить стратегию переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.

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Недавно Рютте выразил уверенность в том, что новоизбранный американский президент понимает важность членства США в НАТО.

Во время поздравления Трампа с победой на выборах, Рютте заявил, что "его (Трампа. – Ред.) лидерство снова будет иметь ключевую роль для того, чтобы сохранять Альянс сильным".

Читайте статью: Как Европа может "задобрить" Трампа и склонить его к поддержке Украины

НАТОТрампСША
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