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Президентка Європарламенту закликала Німеччину надати Україні ракети Taurus

Марія Ємець, Катерина ТищенкоСубота, 23 листопада 2024, 16:10
Президентка Європарламенту закликала Німеччину надати Україні ракети Taurus
Роберта Метсола, фото NurPhoto via Getty Images

Президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала уряд Німеччини все ж таки прийняти рішення передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Джерело: Метсола в інтерв’ю групі німецьких ЗМІ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Метсола наголосила, що для України "час має значення", а Росія збільшує тиск – повітряних цілей, що летять по українських містах, стає тільки більше.

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Президентка Європарламенту підкреслила, що Україна "не може чекати вічно", та що у Європарламенті є широка підтримка на користь такого рішення Німеччини. 

Що передувало: Дебати щодо Taurus повторно спалахнули після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наближаються дострокові вибори. Лідер найбільшої опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц, який має значні шанси стати наступним канцлером, висловлюється за передачу Taurus, на користь рішення висловлюються і коаліційні партнери СДПН, проте канцлер Олаф Шольц наполягає, що не буде цього робити. 

Нещодавно у Spiegel вийшла редакційна стаття з гострою критикою Шольца за зволікання з рішенням. 

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Водночас понад 60% німців проти надання Україні Taurus.

ЄвропарламентНімеччинадопомога Українізброя
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