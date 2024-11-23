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Президент Европарламента призвала Германию предоставить Украине ракеты Taurus

Мария Емец, Катерина ТищенкоСуббота, 23 ноября 2024, 16:10
Президент Европарламента призвала Германию предоставить Украине ракеты Taurus
Роберта Метсола, фото NurPhoto via Getty Images

Президент Европарламента Роберта Метсола призвала правительство Германии все же принять решение передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Источник: Метсола в интервью группе немецких СМИ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Метсола отметила, что для Украины "время имеет значение", а Россия увеличивает давление – воздушных целей, летящих по украинским городам, становится только больше.

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Президент Европарламента подчеркнула, что Украина "не может ждать вечно", и что в Европарламенте есть широкая поддержка в пользу такого решения Германии.

Что предшествовало: Дебаты по Taurus повторно вспыхнули после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приближаются досрочные выборы. Лидер крупнейшей оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц, который имеет значительные шансы стать следующим канцлером, высказывается за передачу Taurus, в пользу решения высказываются и коалиционные партнеры СДПГ, однако канцлер Олаф Шольц настаивает, что не будет этого делать.

Недавно в Spiegel вышла редакционная статья с острой критикой Шольца за промедление с решением.

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В то же время более 60% немцев против предоставления Украине Taurus.

ЕвропарламентГерманияпомощь Украинеоружие
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