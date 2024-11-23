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Путін поставив завдання витіснити українців із Курщини до 20 січня – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 23 листопада 2024, 17:38
Путін поставив завдання витіснити українців із Курщини до 20 січня – Зеленський
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський правитель Володимир Путін поставив завдання витіснити українські сили з Курської області до 20 січня, коли має відбутися інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа.

Джерело: Зеленський під час 3-ї Міжнародної конференції Grain from Ukraine у суботу, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Для Путіна найголовніше – витіснити нас із Курської області. Всі ці історії, всі ці показники, удари новими ракетами, все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює ситуацію".

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Деталі: За словами президента, "Курська операція – не іграшка", і вона змогла показати, що Путін не здатний повністю захищати РФ. Водночас Зеленський повідомив, що найскладніша ситуація на фронті – на Донеччині, на сході України.

"Він (Путін – ред.) хоче показати, що він виконав, як він сказав, завдання – окупує весь Донбас, і йому потрібно витіснити нас із Курського напрямку. Ось ці два завдання в нього є", – зазначив Зеленський.

Він додав, що в Росії ніколи не було таких величезних втрат, як на Курському напрямку.

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"У нас одне з перехоплень на Курському напрямку. Те, що він передає найімовірніше своєму командуванню особисті прохання, про те, що "доля СВО тримається на Курській операції", – сказав Зеленський, додавши, що Росія вміє тільки залякувати, й вона не така сильна, як здається.

Що передувало: Раніше видання The Telegraph повідомляло, що Путін розгорнув 50 тисяч російських і північнокорейських військових у спробі відвоювати Курську область в України до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США в січні.

ЗеленськийКурська область Путінвійна
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