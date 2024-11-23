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Путин поставил задачу вытеснить украинцев из Курской области до 20 января – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 23 ноября 2024, 17:38
Путин поставил задачу вытеснить украинцев из Курской области до 20 января – Зеленский
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский правитель Владимир Путин поставил задачу вытеснить украинские силы из Курской области до 20 января, когда должна состояться инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Источник: Зеленский во время 3-й Международной конференции Grain from Ukraine в субботу, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Для Путина самое главное – вытеснить нас из Курской области. Все эти истории, все эти показатели, удары новыми ракетами, все это не просто так. Он поставил эту задачу. Я уверен, что он хочет нас вытеснить до 20 января. Для него очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию. Он не контролирует ситуацию".

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Детали: По словам президента, "Курская операция – не игрушка", и она смогла показать, что Путин не способен полностью защищать РФ. В то же время Зеленский сообщил, что самая сложная ситуация на фронте – в Донецкой области, на востоке Украины.

"Он (Путин – ред.) хочет показать, что он выполнил, как он сказал, задачу – оккупирует весь Донбасс, и ему нужно вытеснить нас с Курского направления. Вот эти две задачи у него есть", – отметил Зеленский.

Он добавил, что у России никогда не было таких огромных потерь, как на Курском направлении.

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"У нас один из перехватов на Курском направлении. То, что он передает скорее всего своему командованию личные просьбы, о том, что "судьба СВО держится на Курской операции", – сказал Зеленский, добавив, что Россия умеет только запугивать, и она не так сильна, как кажется.

Что предшествовало: Ранее издание The Telegraph сообщало, что Путин развернул 50 тысяч российских и северокорейских военных в попытке отвоевать Курскую область у Украины до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США в январе.

ЗеленскийКурская область Путинвойна
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