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Зеленський розкритикував саміт G20: Президент Бразилії показав себе зі слабкого боку

Катерина ТищенкоСубота, 23 листопада 2024, 18:07
Зеленський розкритикував саміт G20: Президент Бразилії показав себе зі слабкого боку
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Бразилії минув за дуже слабкої підтримки України, а президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва показав себе зі слабкого боку.

Джерело: Зеленський під час 3-ї Міжнародної конференції Grain from Ukraine у суботу, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Бразилія – велика країна, я знаю... що більшість людей підтримують Україну, я хочу подякувати за це. На жаль, G20 пройшов у дуже слабкій підтримці України".

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Деталі: Президент зазначив, що якщо Україна і Бразилія хочуть нормальних відносин між нашими націями і народами, то "напевно треба підтримати людей, а не агресорів, лідерів агресії у світі".

Водночас, за словами Зеленського, комюніке, ухвалене за підсумками саміту G20, "показало слабку позицію".

"І там була дуже непроста ситуація, я знаю, досить скандальна. Як це було, яким рішенням це було ухвалено. На жаль, показав себе зі слабкого боку лідер Бразилії", – наголосив президент.

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Він зауважив, що російського правителя Володимира Путіна неможливо зупинити популізмом, і що "Бразилія під час G20 не показала свого голосу щодо агресії Путіна і Росії". І така слабкість лідерів двадцятки дає можливість агресору бити по Україні новими ракетами.

Довідково: Саміт G20 проходив у Ріо-де-Жанейро 18–19 листопада.

Що передувало: Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив обурення тим, що у підсумковій декларації саміту G20 не була чітко сформульована теза про відповідальність РФ за розв’язування війни проти України.

Бразильський президент Лула да Сілва раніше заявляв, що запросить керівника Росії Володимира Путіна на цьогорічний саміт, причому Бразилія також відверто говорила, що "навряд чи" виконає ордер МКС на арешт. Однак пізніше в Росії вирішили, що її делегацію на саміті "Групи двадцяти" в Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

ЗеленськийБразиліяG20
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