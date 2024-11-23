Зеленский раскритиковал саммит G20: Президент Бразилии показал себя со слабой стороны

Президент Владимир Зеленский заявил, что саммит G20 в Бразилии прошел при очень слабой поддержке Украины, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва показал себя со слабой стороны.

Источник: Зеленский во время 3-й Международной конференции Grain from Ukraine в субботу, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Бразилия – большая страна, я знаю... что большинство людей поддерживают Украину, я хочу поблагодарить за это. К сожалению, G20 прошел в очень слабой поддержке Украины".

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Детали: Президент отметил, что если Украина и Бразилия хотят нормальных отношений между нашими нациями и народами, то "наверное, надо поддержать людей, а не агрессоров, лидеров агрессии в мире".

В то же время, по словам Зеленского, коммюнике, принятое по итогам саммита G20, "показало слабую позицию".

"И там была очень непростая ситуация, я знаю, достаточно скандальная. Как это было, каким решением это было принято. К сожалению, показал себя со слабой стороны лидер Бразилии", – подчеркнул президент.

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Он отметил, что российского правителя Владимира Путина невозможно остановить популизмом, и что "Бразилия во время G20 не показала своего голоса относительно агрессии Путина и России". И такая слабость лидеров двадцатки дает возможность агрессору бить по Украине новыми ракетами.

Справочно: Саммит G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

Что предшествовало: Канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение тем, что в итоговой декларации саммита G20 не был четко сформулирован тезис об ответственности РФ за развязывание войны против Украины.

Бразильский президент Лула да Силва ранее заявлял, что пригласит руководителя России на саммит этого года, причем Бразилия также откровенно говорила, что "вряд ли" выполнит ордер МУС на арест. Однако позже в России решили, что ее делегацию на саммите "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.