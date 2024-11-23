Зеленський підтримує перехід ЗСУ на нову систему управління, якщо це зменшить бюрократію

Президент Володимир Зеленський підтримує перехід Збройних сил на корпусну систему управління, якщо це зменшить бюрократію.

Джерело: Зеленський у коментарі журналістам в межах 3-ї конференції Grain from Ukraine, повідомляє сайт президента

Пряма мова: "Це вирішувати військовим. Якщо корпусна система, яку вони пропонують на сьогодні, зменшить відстань між генералом та солдатом, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так, щоб її зменшити".

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Деталі: Президент наголосив, що зараз стоїть завдання зменшити бюрократію в армії. Зокрема, цим має опікуватися головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Офіцер має бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене особисто не генерал. Незважаючи на досвід. За всієї поваги. Сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі", – зазначив Зеленський.

За словами президента, треба не лише говорити про проблемні питання на Ставці або в командних штабах, а й безпосередньо спілкуватись із солдатами.

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"Тому Сирський постійно на фронті, постійно їздить. Ми щоденно, двічі на день, спілкуємося з ним. У нього ранкова і вечірня доповідь. Але все одно цього замало. Генерали мають бути в окопах. Ось така війна. Моральний стан військового – найважливіше", – сказав Зеленський.

Що передувало: Раніше Суспільне повідомляло, що до кінця листопада у Збройних силах України представлять концепцію реформування, згідно з якою українська армія перейде на систему "корпус-бригада". Зазначалося, що така система дозволить суттєво зекономити людський та матеріальний ресурс.