Зеленский поддерживает переход ВСУ на новую систему управления, если это уменьшит бюрократию

Президент Владимир Зеленский поддерживает переход Вооруженных сил на корпусную систему управления, если это уменьшит бюрократию.

Источник: Зеленский в комментарии журналистам в рамках 3-й конференции Grain from Ukraine, сообщает сайт президента

Прямая речь: "Это решать военным. Если корпусная система, которую они предлагают сегодня, уменьшит расстояние между генералом и солдатом, если бюрократичность эта уменьшится, пусть делают так, чтобы ее уменьшить".

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Детали: Президент подчеркнул, что сейчас стоит задача уменьшить бюрократию в армии. В частности, этим должен заниматься главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня лично не генерал. Несмотря на опыт. При всем уважении. Сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе", - отметил Зеленский.

По словам президента, надо не только говорить о проблемных вопросах на Ставке или в командных штабах, но и непосредственно общаться с солдатами.

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"Поэтому Сырский постоянно на фронте, постоянно ездит. Мы ежедневно, дважды в день, общаемся с ним. У него утренний и вечерний доклад. Но все равно этого мало. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война. Моральное состояние военного - самое важное", - сказал Зеленский.

Что предшествовало: Ранее Суспільне сообщало, что до конца ноября в Вооруженных силах Украины представят концепцию реформирования, согласно которой украинская армия перейдет на систему "корпус-бригада". Отмечалось, что такая система позволит существенно сэкономить человеческий и материальный ресурс.