Росія б’є по Україні північнокорейськими ракетами із західними компонентами – CNN

Слідчі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз досліджують уламки ракет КN-23, які Росія використала для нападу на Україну. Фото: CNN

Україна потерпає від північнокорейських ракет, які можуть працювати завдяки західним компонентам.

Джерело: CNN із посиланням на джерела

Деталі: У публікації зазначається, що близько третини ракет, якими РФ атакує Україну, є північнокорейськими, які працюють на західних схемах, отриманих всупереч санкціям.

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За словами представника Міноборони України, цього року Росія випустила близько 60 північнокорейських ракет КN-23 по Україні. Це становить майже кожну третю з 194 балістичних ракет, що, за підрахунками CNN становить майже третину з 194 балістичних ракет, випущених до цього часу.

У серпні та вересні спостерігався сплеск атак балістичними ракетами, коли Україна вперше публічно розповіла про використання КN-23.

Видання додає, що через це українські офіційні особи надали CNN доступ до фрагментів уламків зброї, які засвідчують очевидний обсяг американських і європейських схем в їхніх системах наведення.

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Згідно з нещодавнім звітом Незалежної антикорупційної комісії України (НАКУ), дев'ять західних виробників, у тому числі компанії зі Сполучених Штатів, Нідерландів та Великої Британії, виробляють найважливіші компоненти, що використовуються в північнокорейських ракетах. Деякі з проаналізованих частини ракет КN-23/24 були виготовлені ще у 2023 році, що свідчить про швидке постачання їх до Північної Кореї.

CNN показали один зі складів, де українські слідчі аналізують уламки, шукаючи дрібні деталі, які вказують на походження.

На складі, зокрема, було багато пошкоджених безпілотників і обгорілих частин ракет, а у різних будівлях зберігалися сотні мікрочипів, які були ретельно відсортовані за назвами видів зброї – "Шахеди", "Іскандер", КN-23.

"Все, що працює для керування ракетою, для того, щоб вона летіла, – це все іноземні компоненти. Вся електроніка – іноземна. Там немає нічого корейського", – сказав завідувач військово-дослідної лабораторії Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Андрій Кульчицький.

"Єдине, що є корейського – це метал, який швидко іржавіє і піддається корозії", – додав він.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України, який говорив на умовах анонімності, сказав, що їхні розслідування ускладнюються через пошкодження фрагментів ракети, але все ж таки можна визначити, що "переважна більшість компонентів – західні. Напевно, 70% – американські, від відомих компаній… Вони також використовують компоненти, виготовлені в Німеччині та Швейцарії".

Звіт, опублікований на початку цього року британською дослідницькою організацією Conflict Armament Research (CAR), виявив, що 75% компонентів однієї з перших північнокорейських ракет, використаних для нападу на Україну, були виготовлені компаніями, що базуються в США.

За словами експертів з відстеження зброї, немає достовірної інформації про те, як саме компоненти потрапляють до Північної Кореї. Але все вказує на те, що ймовірним каналом постачання є Китай, кажуть експерти.

"Ми відстежили деякі з цих компонентів, і останніми відомими зберігачами є китайські компанії", – сказав Дем'єн Сплітерс, заступник директора з операцій CAR, яка займається незалежним документуванням перенаправленої зброї. Це означає, що китайські фірми купували компоненти у виробників і низки посередників.

CAR та інші вважають, що головною проблемою є компанії-посередники, а не виробники.

За даними CAR, існує понад 250 компаній, чиї компоненти були виявлені в північнокорейських ракетах. Але більшість цієї електроніки продається п'ятьом основним дистриб'юторам, які базуються в США і Канаді.

Міністерство торгівлі США вже посилило контроль над компаніями та підставними особами, які постачають підсанкційні товари до Росії та Білорусі.

Українські чиновники стверджують, що однією з головних проблем є погане дотримання санкцій західними країнами.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк висловив сподівання, що нова адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа намагатиметься посилити контроль над незаконною торгівлею.

"Жодна компанія-виробник ще не була притягнута до відповідальності за жодне з цих постачань, – сказав він в інтерв'ю CNN. – Ми вважаємо, що якби хтось із цих... виробників був притягнутий до відповідальності за кількість мікроелектроніки, знайденої, скажімо, в російських ракетах, що влучили в Україну, (вони) справді почали б робити більше в цьому сенсі".

Це перегукується з думкою Постійного підкомітету з розслідувань Сенату США, який на початку цього року розкритикував американських виробників за те, що вони не роблять достатньо для перевірки потенційних покупців, незважаючи на те, що мають достатні "ресурси, фінансування і знання".

За словами представника української розвідки, також продовжується перенаправлення компонентів до Ірану та безпосередньо до Росії.

"Росія використовує західні компоненти у всьому сегменті як летальної зброї, так і розвідувальних безпілотників", – сказав представник Головного управління розвідки Міноборони в інтерв'ю CNN, зазначивши, що збиття одного з російських важких безпілотників, "Охотнік", показало, що він був зроблений переважно з американських компонентів. Ми також повинні провести відповідну роботу, щоб закрити ці канали постачання", – сказав він.

Нагадаємо: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників посилити санкції і експортний контроль після виявлення свіжовироблених західних компонентів у ракеті КНДР, яку збили в Україні.

Західна розвідка вважає, що половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.

У вересні також з’явились докази нових поставок північнокорейських балістичних ракет Москві.