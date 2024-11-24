Россия бьет по Украине северокорейскими ракетами с западными компонентами – CNN

Следователи Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз исследуют обломки ракет КN-23, которые Россия использовала для нападения на Украину. Фото: CNN

Украина страдает от северокорейских ракет, которые могут работать благодаря западным компонентам.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: В публикации отмечается, что около трети ракет, которыми РФ атакует Украину, являются северокорейскими, которые работают на западных схемах, полученных вопреки санкциям.

Реклама:

По словам представителя Минобороны Украины, в этом году Россия выпустила около 60 северокорейских ракет КN-23 по Украине. Это составляет почти каждую третью из 194 баллистических ракет, что, по подсчетам CNN составляет почти треть из 194 баллистических ракет, выпущенных к этому времени.

В августе и сентябре наблюдался всплеск атак баллистическими ракетами, когда Украина впервые публично рассказала об использовании КN-23.

Издание добавляет, что из-за этого украинские официальные лица предоставили CNN доступ к фрагментам обломков оружия, которые свидетельствуют об очевидном объеме американских и европейских схем в их системах наведения.

РЕКЛАМА:

Согласно недавнему отчету Независимой антикоррупционной комиссии Украины (НАКУ), девять западных производителей, в том числе компании из Соединенных Штатов, Нидерландов и Великобритании, производят важнейшие компоненты, используемые в северокорейских ракетах. Некоторые из проанализированных части ракет КN-23/24 были изготовлены еще в 2023 году, что свидетельствует о быстрой поставке их в Северную Корею.

CNN показали один из складов, где украинские следователи анализируют обломки, ища мелкие детали, указывающие на происхождение.

На складе, в частности, было много поврежденных беспилотников и обгоревших частей ракет, а в разных зданиях хранились сотни микрочипов, которые были тщательно отсортированы по названиям видов оружия - "Шахеды", "Искандер", КN-23.

"Все, что работает для управления ракетой, для того, чтобы она летела, - это все иностранные компоненты. Вся электроника - иностранная. Там нет ничего корейского", - сказал заведующий военно-исследовательской лабораторией Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Андрей Кульчицкий.

"Единственное, что есть корейского - это металл, который быстро ржавеет и подвергается коррозии", - добавил он.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, который говорил на условиях анонимности, сказал, что их расследования усложняются из-за повреждения фрагментов ракеты, но все же можно определить, что "подавляющее большинство компонентов - западные. Наверное, 70% - американские, от известных компаний... Они также используют компоненты, изготовленные в Германии и Швейцарии".

Отчет, опубликованный в начале этого года британской исследовательской организацией Conflict Armament Research (CAR), обнаружил, что 75% компонентов одной из первых северокорейских ракет, использованных для нападения на Украину, были изготовлены компаниями, базирующимися в США.

По словам экспертов по отслеживанию оружия, нет достоверной информации о том, как именно компоненты попадают в Северную Корею. Но все указывает на то, что вероятным каналом поставки является Китай, говорят эксперты.

"Мы отследили некоторые из этих компонентов, и последними известными хранителями являются китайские компании", - сказал Демьен Сплитерс, заместитель директора по операциям CAR, которая занимается независимым документированием перенаправленного оружия. Это означает, что китайские фирмы покупали компоненты у производителей и ряда посредников.

CAR и другие считают, что главной проблемой являются компании-посредники, а не производители.

По данным CAR, существует более 250 компаний, чьи компоненты были обнаружены в северокорейских ракетах. Но большинство этой электроники продается пяти основным дистрибьюторам, которые базируются в США и Канаде.

Министерство торговли США уже усилило контроль над компаниями и подставными лицами, которые поставляют подсанкционные товары в Россию и Беларусь.

Украинские чиновники утверждают, что одной из главных проблем является плохое соблюдение санкций западными странами.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк выразил надежду, что новая администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа постарается усилить контроль над незаконной торговлей.

"Ни одна компания-производитель еще не была привлечена к ответственности ни за одну из этих поставок, - сказал он в интервью CNN. - Мы считаем, что если бы кто-то из этих... производителей был привлечен к ответственности за количество микроэлектроники, найденной, скажем, в российских ракетах, попавших в Украину, (они) действительно начали бы делать больше в этом смысле".

Это перекликается с мнением Постоянного подкомитета по расследованиям Сената США, который в начале этого года раскритиковал американских производителей за то, что они не делают достаточно для проверки потенциальных покупателей, несмотря на то, что имеют достаточные "ресурсы, финансирование и знания".

По словам представителя украинской разведки, также продолжается перенаправление компонентов в Иран и непосредственно в Россию.

"Россия использует западные компоненты во всем сегменте как летального оружия, так и разведывательных беспилотников", - сказал представитель Главного управления разведки Минобороны в интервью CNN, отметив, что сбитие одного из российских тяжелых беспилотников, „Охотник", показало, что он был сделан преимущественно из американских компонентов. Мы также должны провести соответствующую работу, чтобы закрыть эти каналы поставок", - сказал он.

Напомним: Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников усилить санкции и экспортный контроль после обнаружения свежепроизведенных западных компонентов в ракете КНДР, которую сбили в Украине.

Западная разведка считает, что половина из около трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует Россия, поступают из Северной Кореи.

В сентябре также появились доказательства новых поставок северокорейских баллистических ракет Москве.