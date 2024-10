У збитій в Україні ракеті КНДР знайшли західні компоненти: Сибіга звернувся до союзників

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників посилити санкції і експортний контроль після виявлення свіжовироблених західних компонентів у ракеті КНДР, яку збили в Україні.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Outrageous. Recent examination of a North Korean KN-23/24 missile shot down in Ukraine found numerous recently produced Western-made components. Putin and Kim still have access to them. We urge allies to respond strongly, tighten sanctions & export controls, boost our air shield.

