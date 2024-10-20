Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У збитій в Україні ракеті КНДР знайшли західні компоненти: Сибіга звернувся до союзників

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 20 жовтня 2024, 19:13
У збитій в Україні ракеті КНДР знайшли західні компоненти: Сибіга звернувся до союзників
Андрій Сибіга, фото Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників посилити санкції і експортний контроль після виявлення свіжовироблених західних компонентів у ракеті КНДР, яку збили в Україні.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Глава МЗС України заявив, що обурений знахідкою західних компонентів у північнокорейській ракеті.

"Це обурливо. Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва. Путін і Кім досі мають до них доступ", – написав міністр.

РЕКЛАМА:

Він зазначив, що Україна закликає союзників рішуче відреагувати, посилити санкції і експортний контроль, а також зміцнити український повітряний щит.

Що передувало: Західна розвідка вважає, що половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.

У вересні також з’явились докази нових поставок північнокорейських балістичних ракет Москві.

МЗСКНДРРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тисяча кожному: у Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть гроші

Попередні результати ЦВК Грузії вказують на перемогу партії влади

Зеленський: Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР

Єврокомісія привітала консенсус у G7 щодо $50 млрд для України та назвала внесок ЄС

Коли в Україні переводять годинник на зимовий час: дата і пояснення

Кабмін частково відновив бронювання військовозобовʼязаних

Усі новини...
МЗС
Глава МЗС Франції приїхав у Київ та відвідає північний схід України
"Час прокидатись": голова МЗС України закликав Захід відреагувати на військових КНДР у Росії
У МЗС спростували, що Україна планує створювати ядерну зброю
Останні новини
02:57
Індія і Україна розглядають співпрацю країн в оборонній промисловості
02:37
футболМессі очолив рейтинг найкращих гравців у історії "Барселони"
01:50
Нічна атака окупантів: на Київщині працює ППО, у Сумах зникло світло
01:14
футболЛуніна визнано найгіршим гравцем у матчі "Реал" – "Барселона" за версією WhoScored
00:52
На які захворювання може вказати колір обличчя – пояснює лікар
00:45
Грузинська опозиція не визнає результатів виборів до парламенту і анонсує протести
00:08
відео"Барселона" у гостях розгромила "Реал" в Ель Класико
00:01
Тисяча кожному: у Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть гроші
23:57
Актор Роман Луцький: "У нас немає кіно в Україні"
23:48
оновлюєтьсяРосіяни запустили ударні БпЛА з півночі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: