На Київщині ППО працювала по ворожих безпілотниках
Неділя, 24 листопада 2024, 03:20
У ніч проти 24 листопада в Київській області працювали сили ППО по ворожих безпілотниках.
Джерело: Київська ОВА
Деталі: У КОВА повідомили, що в області зафіксували рух ворожих БпЛА.
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Дослівно КОВА: "У регіоні працюють сили ППО".
Оновлено: Після 5 години ранку в Києві було чути роботу сил ППО з боку Вишгорода.
Згодом Повітряні сили повідомили, що протиповітряною обороною з ночі на ранок 24 листопада збито 50 ворожих безпілотників.
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Що передувало: У Повітряних силах повідомили про атаку ворожих БпЛА на регіони України.