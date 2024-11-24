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На Київщині ППО працювала по ворожих безпілотниках

Ольга Глущенко Неділя, 24 листопада 2024, 03:20
На Київщині ППО працювала по ворожих безпілотниках
Мобільна вогнева група ППО, ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 24 листопада в Київській області працювали сили ППО по ворожих безпілотниках.

Джерело: Київська ОВА

Деталі: У КОВА повідомили, що в області зафіксували рух ворожих БпЛА.

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Дослівно КОВА: "У регіоні працюють сили ППО".

Оновлено: Після 5 години ранку в Києві було чути роботу сил ППО з боку Вишгорода.

Згодом Повітряні сили повідомили, що протиповітряною обороною з ночі на ранок 24 листопада збито 50 ворожих безпілотників.

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Що передувало: У Повітряних силах повідомили про атаку ворожих БпЛА на регіони України.

Київська областьППОбезпілотники
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