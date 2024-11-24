На Киевщине ПВО работала по вражеским беспилотникам
Воскресенье, 24 ноября 2024, 03:20
В ночь на 24 ноября в Киевской области работали силы ПВО по вражеским беспилотникам.
Источник: Киевская ОВА
Детали: В КОВА сообщили, что в области зафиксировали движение вражеских БпЛА.
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Дословно КОВА: "В регионе работают силы ПВО".
Обновлено: После 5 часов утра в Киеве была слышна работа сил ПВО со стороны Вышгорода.
Впоследствии Воздушные силы сообщили, что противовоздушной обороной с ночи на утро 24 ноября сбито 50 вражеских беспилотников.
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Что предшествовало: В Воздушных силах сообщили об атаке вражеских БпЛА на регионы Украины.