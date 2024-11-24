Майже 40 БПЛА атакували російські регіони

Міноборони РФ заявило, що 36 українських безпілотників атакували їхні області в ніч на 24 листопада.

Джерело: МО РФ

Деталі: У російському відомстві переконують, що їхня ППО нібито перехопила і знищила 34 безпілотники.

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Зокрема, зазначають у МО РФ, над територією Курської області начебто знищено 27 БпЛА.

Крім того, додають, чотири БпЛА нібито перехоплено над територією Липецької області, два БпЛА збито над територією Бєлгородської області та один – над територією Орловської області.

Оновлено: Пізніше стало відомо, що ще два БПЛА збили над РФ - у Бєлгородській та Брянській областях.