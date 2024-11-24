Почти 40 БПЛА атаковали российские регионы
Воскресенье, 24 ноября 2024, 08:29
Минобороны РФ заявило, что 36 украинских беспилотников атаковали их области в ночь на 24 ноября.
Источник: МО РФ
Детали: В российском ведомстве утверждают, что их ПВО якобы перехватила и уничтожила 34 беспилотника.
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В частности, отмечают в МО РФ, над территорией Курской области якобы уничтожено 27 БпЛА.
Кроме того, добавляют, четыре БпЛА якобы перехвачены над территорией Липецкой области, два БпЛА сбиты над территорией Белгородской области и один - над территорией Орловской области.
Обновлено: Позже стало известно, что еще два БПЛА сбили над РФ - в Белгородской и Брянской областях.
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