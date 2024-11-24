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Почти 40 БПЛА атаковали российские регионы

Ольга Глущенко, Роман ПетренкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 08:29
Почти 40 БПЛА атаковали российские регионы
беспилотник, фото иллюстративное с сайта Укринформ

Минобороны РФ заявило, что 36 украинских беспилотников атаковали их области в ночь на 24 ноября.

Источник: МО РФ

Детали: В российском ведомстве утверждают, что их ПВО якобы перехватила и уничтожила 34 беспилотника.

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В частности, отмечают в МО РФ, над территорией Курской области якобы уничтожено 27 БпЛА.

Кроме того, добавляют, четыре БпЛА якобы перехвачены над территорией Липецкой области, два БпЛА сбиты над территорией Белгородской области и один - над территорией Орловской области.

Обновлено: Позже стало известно, что еще два БПЛА сбили над РФ - в Белгородской и Брянской областях.

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