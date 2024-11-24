Вночі ППО знищила понад десяток безпілотників, які загрожували столиці – КМВА
Вночі 24 листопада сили ППО знищили понад 10 ворожих безпілотників, які загрожували столиці, за даними військової адміністрації, в Києві обійшлося без руйнувань і постраждалих.
Джерело: КМВА
Деталі: У КМВА зазначають, що вночі збройні сили Росії в черговий раз атакували столицю України безпілотними літальними апаратами.
В напрямку Києва БпЛА заходили різними курсами. Повітряна тривога в місті тривала понад 3 години.
Сили Оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці.
За попередніми даними КМВА, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.
Дослівно КМВА: "Зараз в столиці немає повітряної тривоги.
Але в Київській області ще спостерігають ворожі БпЛА.
Тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва. Будьте уважні і слідкуйте за сигналами повітряної тривоги".