Вночі ППО знищила понад десяток безпілотників, які загрожували столиці – КМВА

Вночі 24 листопада сили ППО знищили понад 10 ворожих безпілотників, які загрожували столиці, за даними військової адміністрації, в Києві обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Джерело: КМВА

Деталі: У КМВА зазначають, що вночі збройні сили Росії в черговий раз атакували столицю України безпілотними літальними апаратами.

Реклама:

В напрямку Києва БпЛА заходили різними курсами. Повітряна тривога в місті тривала понад 3 години.

Сили Оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці.

За попередніми даними КМВА, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.

РЕКЛАМА:

Дослівно КМВА: "Зараз в столиці немає повітряної тривоги.

Але в Київській області ще спостерігають ворожі БпЛА.

Тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва. Будьте уважні і слідкуйте за сигналами повітряної тривоги".