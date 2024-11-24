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Вночі ППО знищила понад десяток безпілотників, які загрожували столиці – КМВА

Ольга Глущенко Неділя, 24 листопада 2024, 07:16
Вночі ППО знищила понад десяток безпілотників, які загрожували столиці – КМВА
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Вночі 24 листопада сили ППО знищили понад 10 ворожих безпілотників, які загрожували столиці, за даними військової адміністрації, в Києві обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Джерело: КМВА

Деталі: У КМВА зазначають, що вночі збройні сили Росії в черговий раз атакували столицю України безпілотними літальними апаратами.

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В напрямку Києва БпЛА заходили різними курсами. Повітряна тривога в місті тривала понад 3 години.

Сили Оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці.

За попередніми даними КМВА, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.

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Дослівно КМВА: "Зараз в столиці немає повітряної тривоги.

Але в Київській області ще спостерігають ворожі БпЛА.

Тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва. Будьте уважні і слідкуйте за сигналами повітряної тривоги".

КиївППОбезпілотникивійна
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