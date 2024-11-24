Ночью ПВО уничтожила более десятка беспилотников, которые угрожали столице – КГВА

Ночью 24 ноября силы ПВО уничтожили более 10 вражеских беспилотников, которые угрожали столице, по данным военной администрации, в Киеве обошлось без разрушений и пострадавших.

Источник: КГВА

Детали: В КГВА отмечают, что ночью вооруженные силы России в очередной раз атаковали столицу Украины беспилотными летательными аппаратами.

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В направлении Киева БпЛА заходили разными курсами. Воздушная тревога в городе продолжалась более 3 часов.

Силы Обороны обнаружили и обезвредили более десятка беспилотников, которые угрожали столице.

По предварительным данным КГВА, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала.

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Дословно КГВА: "Сейчас в столице нет воздушной тревоги.

Но в Киевской области еще наблюдают вражеские БпЛА.

Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и представлять опасность для Киева. Будьте внимательны и следите за сигналами воздушной тревоги".