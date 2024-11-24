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Вибухівки та "розтяжки": поліція фіксує диверсії проти співробітників – джерело

"Українська правда", Роман ПетренкоНеділя, 24 листопада 2024, 12:02
Вибухівки та розтяжки: поліція фіксує диверсії проти співробітників – джерело
фото: ti

Нацполіції відомі випадки диверсій проти українських силовиків, зокрема, з використанням вибухівок.

Джерело: співрозмовники УП в Нацполіції

Деталі: Одна з трагедій стосувалася підриву військовослужбовця. Біля машини лежав пакет, а на дереві прикріплена камера, яка транслювала онлайн.

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Караульний, який обходив територію, побачив пакет, і коли підійшов та нагнувся до нього - спрацював вибуховий пристрій, який запустили дистанційно.

Зазначається, що це вже не перша така історія. Військових та цивільних просять не чіпати невідомі речі, а викликати саперів через 102.

Інший випадок стався у Києві в середині листопада. До поліції надійшло повідомлення від жінки, що на Печерському узвозі щодо неї вчиняється насильство з боку чоловіка, вона зачинилась у ванній, просить допомоги.

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Коли туди прибув екіпаж поліції, вони зателефонували жінці, і та сказала, що двері у квартиру не зачинені та сказала їм заходити.

Відчинивши незачинені двері та зробивши крок у квартиру, працівники поліції почули звук спрацювання чеки гранати та встигли зачинити двері. В цей час стався вибух в коридорі квартири. Працівники поліції та інші особи не постраждали.

Встановлено, що спрацював механізм "розтяжки" із застосуванням Ф-1, у квартирі нікого не було.

Квартира здавалась в оренду подобово і власники квартири жінку не бачили.

У поліції в коментарі УП нагадали, що днями затримали 17-річного юнака, який підірвав саморобний пристрій у Дарницькому районі. Він був завербований російськими спецслужбами для серії таких підривів в Україні. Зокрема, на його рахунку вчинення підпалів відділень Укрпошти в Миколаєві та Одесі, а також він готувався до ще одного теракту. 

Дослівно: "Вказане свідчить про вчинення заздалегідь спланованого злочину з метою дестабілізації ситуації, залякування та порушення нормальної роботи правоохоронних органів".

Нагадаємо: У Дніпровському районі столиці 22 листопада в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою, чоловік загинув на місці.

диверсантиполіціявибух
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