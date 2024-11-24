Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Взрывчатки и "растяжки": полиция фиксирует диверсии против сотрудников - источник

"Украинская правда", Роман ПетренкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 12:02
Взрывчатки и растяжки: полиция фиксирует диверсии против сотрудников - источник
фото: ti

Нацполиции известны случаи диверсий против украинских силовиков, в частности, с использованием взрывчатки.

Источник: собеседники УП в Нацполиции

Детали: Одна из трагедий касалась подрыва военнослужащего. Возле машины лежал пакет, а на дереве прикреплена камера, которая транслировала онлайн.

Реклама:

Караульный, который обходил территорию, увидел пакет, а когда подошел и нагнулся к нему - сработало взрывное устройство, запущенное дистанционно.

Отмечается, что это уже не первая такая история. Военных и гражданских просят не трогать неизвестные вещи, а вызвать саперов через 102.

Другой случай произошел в Киеве в середине ноября. В полицию поступило сообщение от женщины, что на Печерском спуске в отношении нее совершается насилие со стороны мужчины, она закрылась в ванной, просит помощи.

РЕКЛАМА:

Когда туда прибыл экипаж полиции, они позвонили женщине, и та сказала, что дверь в квартиру не закрыта и сказала им заходить.

Открыв незапертую дверь и сделав шаг в квартиру, сотрудники полиции услышали звук срабатывания чеки гранаты и успели закрыть дверь. В это время произошел взрыв в коридоре квартиры. Работники полиции и другие лица не пострадали.

Установлено, что сработал механизм "растяжки" с применением Ф-1, в квартире никого не было.

Квартира сдавалась в аренду посуточно и владельцы квартиры женщину не видели.

"Украинская правда" обратилась за официальным комментарием в Нацполицию.

В полиции в комментарии УП напомнили, что на днях задержали 17-летнего юношу, который взорвал самодельное устройство в Дарницком районе. Он был завербован российскими спецслужбами для серии таких подрывов в Украине. В частности, на его счету совершение поджогов отделений Укрпочты в Николаеве и Одессе, а также он готовился к еще одному теракту.

Дословно: "Указанное свидетельствует о совершении заранее спланированного преступления с целью дестабилизации ситуации, запугивания и нарушения нормальной работы правоохранительных органов".

Напомним: В Днепровском районе столицы 22 ноября в руках мужчины сдетонировала коробка со взрывчаткой, мужчина погиб на месте.

диверсантыполициявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях

Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок

Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог

Правительство переименовало Минреинтеграции в Министерство национального единства

Все новости...
диверсанты
Spiegel сделал очередное расследование о якобы "украинцах, взорвавших Nord Stream"
Партизаны устроили диверсию на железной дороге возле Мариуполя, где оккупанты прокладывают пути в РФ
СБУ: Российские агенты взорвали авто с воином ВСУ и готовили новые теракты на Харьковщине
Последние новости
23:57
Мандзын первым в истории Украины наденет синий биб лучшего молодого биатлониста
23:55
обновляетсяРоссийские войска атакуют ударными беспилотниками
23:50
Награждение победителей Фестиваля-премии ГРА: рассказываем о новых тенденциях в украинском театре
23:43
Новости экономики 3 декабря: реформа таможни, дата выплаты "тысячи Зеленского", бронирование в "Дії"
23:38
Австрия дает 10 млн евро фонду Всемирного банка по поддержке Украины
23:32
Чай, но наркотик. Что такое кратом и почему его ограничили в Украине
23:20
Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях
22:54
видеоШестой день протестов в Грузии: силовики начали жесткий разгон возле парламента
22:49
Внезапно "исцелился" после встречи с пограничниками: мужчину разоблачили при попытке незаконного выезда
22:30
СМИ: Трамп пошутил перед Трюдо, что Канада должна стать 51-м штатом США
Все новости...
Реклама:
Реклама: