Взрывчатки и "растяжки": полиция фиксирует диверсии против сотрудников - источник

Нацполиции известны случаи диверсий против украинских силовиков, в частности, с использованием взрывчатки.

Источник: собеседники УП в Нацполиции

Детали: Одна из трагедий касалась подрыва военнослужащего. Возле машины лежал пакет, а на дереве прикреплена камера, которая транслировала онлайн.

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Караульный, который обходил территорию, увидел пакет, а когда подошел и нагнулся к нему - сработало взрывное устройство, запущенное дистанционно.

Отмечается, что это уже не первая такая история. Военных и гражданских просят не трогать неизвестные вещи, а вызвать саперов через 102.

Другой случай произошел в Киеве в середине ноября. В полицию поступило сообщение от женщины, что на Печерском спуске в отношении нее совершается насилие со стороны мужчины, она закрылась в ванной, просит помощи.

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Когда туда прибыл экипаж полиции, они позвонили женщине, и та сказала, что дверь в квартиру не закрыта и сказала им заходить.

Открыв незапертую дверь и сделав шаг в квартиру, сотрудники полиции услышали звук срабатывания чеки гранаты и успели закрыть дверь. В это время произошел взрыв в коридоре квартиры. Работники полиции и другие лица не пострадали.

Установлено, что сработал механизм "растяжки" с применением Ф-1, в квартире никого не было.

Квартира сдавалась в аренду посуточно и владельцы квартиры женщину не видели.

"Украинская правда" обратилась за официальным комментарием в Нацполицию.

В полиции в комментарии УП напомнили, что на днях задержали 17-летнего юношу, который взорвал самодельное устройство в Дарницком районе. Он был завербован российскими спецслужбами для серии таких подрывов в Украине. В частности, на его счету совершение поджогов отделений Укрпочты в Николаеве и Одессе, а также он готовился к еще одному теракту.

Дословно: "Указанное свидетельствует о совершении заранее спланированного преступления с целью дестабилизации ситуации, запугивания и нарушения нормальной работы правоохранительных органов".

Напомним: В Днепровском районе столицы 22 ноября в руках мужчины сдетонировала коробка со взрывчаткой, мужчина погиб на месте.