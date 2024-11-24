Поліція затримала вбивцю зі столичного готелю

Поліція вдень 24 листопада повідомила, що стрільця, який вчинив стрілянину у готелі Києва та смертельно поранив чоловіка, затримано.

Джерело: поліція Києва, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Поліція більше не надає ніякої інформації.

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За даними джерела "Української правди", затриманий – 30-річний уродженець Запоріжжя, мешканець Василькова з кримінальним минулим.

За словами співрозмовника УП, за попередніми даними, інцидент має побутовий характер.

Нагадаємо: У Києві в ніч на суботу в приміщенні готелю сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік, ще двоє зазнали поранень.