Полиция задержала убийцу из столичного отеля

Полиция днем 24 ноября сообщила, что стрелок, который совершил стрельбу в гостинице Киева и смертельно ранил мужчину, задержан.

Источник: полиция Киева, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Полиция больше не предоставляет никакой информации.

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По данным источника "Украинской правды", задержанный - 30-летний уроженец Запорожья, житель Василькова с криминальным прошлым.

По словам собеседника УП, по предварительным данным, инцидент имеет бытовой характер.

Напомним: В Киеве в ночь на субботу в помещении гостиницы произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина, еще двое получили ранения.