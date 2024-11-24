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На Київщині через російську атаку пошкоджено підприємство

Катерина ТищенкоНеділя, 24 листопада 2024, 17:47
На Київщині через російську атаку пошкоджено підприємство
ілюстративне фото з Wikipedia

На Київщині у неділю вдень внаслідок російської атаки пошкоджено промислове підприємство.

Джерело: голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook

Пряма мова: "На Київщині внаслідок чергової атаки ворога пошкоджено промислове підприємство.

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Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на обʼєкті сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Частково пошкоджена покрівля будівлі. Потерпілих немає".

Що передувало: У Києві та області оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих ударних БпЛА, працювала ППО.

Київська областьбезпілотники
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