На Киевщине из-за российской атаки повреждено предприятие
Воскресенье, 24 ноября 2024, 17:47
В Киевской области в воскресенье днем в результате российской атаки повреждено промышленное предприятие.
Источник: председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook
Прямая речь: "В Киевской области в результате очередной атаки врага повреждено промышленное предприятие.
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В результате падения обломков сбитых вражеских целей на объекте произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
Частично повреждена кровля здания. Пострадавших нет".
Что предшествовало: В Киеве и области объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских ударных БпЛА, работала ПВО.