На Киевщине из-за российской атаки повреждено предприятие

иллюстративное фото из Wikipedia

В Киевской области в воскресенье днем в результате российской атаки повреждено промышленное предприятие.

Источник: председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook

Прямая речь: "В Киевской области в результате очередной атаки врага повреждено промышленное предприятие.

Реклама:

В результате падения обломков сбитых вражеских целей на объекте произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Частично повреждена кровля здания. Пострадавших нет".

Что предшествовало: В Киеве и области объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских ударных БпЛА, работала ПВО.