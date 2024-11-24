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На Киевщине из-за российской атаки повреждено предприятие

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 17:47
На Киевщине из-за российской атаки повреждено предприятие
иллюстративное фото из Wikipedia

В Киевской области в воскресенье днем в результате российской атаки повреждено промышленное предприятие.

Источник: председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook

Прямая речь: "В Киевской области в результате очередной атаки врага повреждено промышленное предприятие.

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В результате падения обломков сбитых вражеских целей на объекте произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Частично повреждена кровля здания. Пострадавших нет".

Что предшествовало: В Киеве и области объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских ударных БпЛА, работала ПВО.

Киевская областьбеспилотники
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