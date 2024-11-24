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Bloomberg: У Байдена планували закликати до запрошення України в НАТО, але передумали

Катерина ТищенкоНеділя, 24 листопада 2024, 19:22
Bloomberg: У Байдена планували закликати до запрошення України в НАТО, але передумали
Джо Байден, фото Getty Images

За даними видання Bloomberg, адміністрація чинного президента США Джо Байдена розглядала можливість публічно закликати до офіційного запрошення України в НАТО, але відмовилася від цих планів.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Адміністрація Байдена також розглядала можливість публічно закликати до офіційного запрошення до вступу в НАТО, але вирішила відмовитися від цього з огляду на малу ймовірність успіху в короткостроковій перспективі. Путін також сформулював членство, про неминучість якого союзники заявили в липні, як casus belli (привід для війни – ред.)".

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Деталі: Видання зазначає, що натомість буде укладено низку двосторонніх домовленостей у сфері безпеки, які нададуть Україні певні гарантії.

Що передувало: У Білому домі, коментуючи План перемоги президента Володимира Зеленського, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс. 

20 жовтня французьке видання Le Monde писало, що адміністрація президента США Джо Байдена вже не має принципових заперечень проти запрошення України вступити у НАТО й у випадку перемоги Камали Гарріс 5 листопада, ймовірно, могла б почати рух у цьому напрямку.

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За даними Reuters, у Києві вважають, що з перемогою Дональда Трампа на виборах у США шанси запрошення України до НАТО знизилися

БайденНАТОгарантії безпеки
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