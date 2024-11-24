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Bloomberg: У Байдена планировали призвать к приглашению Украины в НАТО, но передумали

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 19:22
Bloomberg: У Байдена планировали призвать к приглашению Украины в НАТО, но передумали
Джо Байден, фото Getty Images

По данным издания Bloomberg, администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривала возможность публично призвать к официальному приглашению Украины в НАТО, но отказалась от этих планов.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Администрация Байдена также рассматривала возможность публично призвать к официальному приглашению к вступлению в НАТО, но решила отказаться от этого ввиду малой вероятности успеха в краткосрочной перспективе. Путин также сформулировал членство, о неизбежности которого союзники заявили в июле, как casus belli (повод для войны – ред.)".

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Детали: Издание отмечает, что вместо этого будет заключен ряд двусторонних договоренностей в сфере безопасности, которые предоставят Украине определенные гарантии.

Что предшествовало: В Белом доме, комментируя План победы президента Владимира Зеленского, заявили, что в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.

20 октября французское издание Le Monde писало, что администрация президента США Джо Байдена уже не имеет принципиальных возражений против приглашения Украины вступить в НАТО и в случае победы Камалы Харрис 5 ноября, вероятно, могла бы начать движение в этом направлении.

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По данным Reuters, в Киеве считают, что с победой Дональда Трампа на выборах в США шансы приглашения Украины в НАТО снизились.

БайденНАТОгарантии безопасности
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