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Росіяни окупували Катеринівку та Юріївку на Донеччині – DeepState

Ольга Глущенко Понеділок, 25 листопада 2024, 01:44
Росіяни окупували Катеринівку та Юріївку на Донеччині – DeepState
карта DeepState

У ніч проти 25 листопада аналітики проєкту DeepState оновили карту і повідомили, що росіяни окупували Катеринівку та Юріївку на Донеччині.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Катеринівку та Юріївку".

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Деталі: У повідомленні DeepState додають, що також ворог просунувся біля Новомлинська, Стельмахівки, Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та Курахового Донецької області.

Що передувало: У ніч проти 23 листопада аналітики проекту DeepState повідомили про просування росіян біля пʼяти населених пунктів на Курахівському напрямку Донеччини.

Донецька областьокупаціявійна
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