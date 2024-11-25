Россияне оккупировали Катериновку и Юрьевку на Донетчине – DeepState
Понедельник, 25 ноября 2024, 01:44
В ночь на 25 ноября аналитики проекта DeepState обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Катериновку и Юрьевку в Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг оккупировал Катериновку и Юрьевку".
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Детали: В сообщении DeepState добавляют, что также враг продвинулся у Новомлинска, Стельмаховки, Великой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахово Донецкой области.
Что предшествовало: В ночь на 23 ноября аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении россиян возле пяти населенных пунктов на Кураховском направлении Донецкой области.