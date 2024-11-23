DeepState: Російські війська мають просування поблизу пʼяти населених пунктів Донеччини
Субота, 23 листопада 2024, 05:47
У ніч проти 23 листопада аналітики проекту DeepState повідомили про просування росіян біля пʼяти населених пунктів на Курахівському напрямку Донеччини.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог просунувся біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та у Торецьку.
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Вкрай тяжкі часи біля Великої Новосілки, тільки сьогодні ворог штурмував кількома колонами. Одна з щонайменше 5 ОВТ на саму Новосілку, ще 2 ОВТ в посадках південніше Роздольного, щонайменше 6 ОВТ залетіли в Роздольне. На квадроциклах та легковій техніці ворог рухався по трасі з Шахтарського. Із Золотої Ниви колона з кількох ОВТ на чолі з танком висадила десант у 3 км східніше ангарів біля Великої Новосілки".
Передісторія:
- Напередодні аналітики DeepState повідомили, що росіяни окупували населений пункт Дальнє на Курахівському напрямку в Донецькій області.
- У ніч проти 20 листопада DeepState повідомили, що російські війська окупували Нову Іллінку на Курахівському напрямку в Донецькій області.