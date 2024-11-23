Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

DeepState: Російські війська мають просування поблизу пʼяти населених пунктів Донеччини

Іван Д'яконовСубота, 23 листопада 2024, 05:47
DeepState: Російські війська мають просування поблизу пʼяти населених пунктів Донеччини
Фото: DeepState

У ніч проти 23 листопада аналітики проекту DeepState повідомили про просування росіян біля пʼяти населених пунктів на Курахівському напрямку Донеччини.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та у Торецьку.

Реклама:

Вкрай тяжкі часи біля Великої Новосілки, тільки сьогодні ворог штурмував кількома колонами. Одна з щонайменше 5 ОВТ на саму Новосілку, ще 2 ОВТ в посадках південніше Роздольного, щонайменше 6 ОВТ залетіли в Роздольне. На квадроциклах та легковій техніці ворог рухався по трасі з Шахтарського. Із Золотої Ниви колона з кількох ОВТ на чолі з танком висадила десант у 3 км східніше ангарів біля Великої Новосілки".

Передісторія: 

окупаціяДонецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала

футболП'ята поспіль поразка у Лізі Європи. Динамо поступилося Вікторії Пльзень

відео, фотоЖурналісти встановили точне місце в Білорусі, де росіяни катували українських полонених

"ДТЕК" розкрив детальний графік відключень світла на п'ятницю для Києва та 2 областей

Зеленський підписав історичне підвищення податків

Проросійська влада Грузії встановила чотирирічний мораторій на переговори про вступ у ЄС

Усі новини...
окупація
У Криму викрали редакторку кримськотатарського дитячого журналу Едіє Муслімову
DeepState: Росіяни окупували Дальнє на Курахівському напрямку
ЗАЕС через росіян вдруге за тиждень на межі блекауту
Останні новини
03:24
Байден засудив масовану атаку Росії на Україну
03:04
оновлюєтьсяРосіяни атакують Україну ударними безпілотниками
02:14
фото, відеоУ Ростовській області РФ після атаки дронів горить нафтобаза – соцмережі
02:01
БоксКличко хотів повернутися на ринг поєдинком з Дюбуа – ЗМІ
01:24
відеоУ Тбілісі поліція розігнала акцію протесту, учасників затримують
01:00
футбол"Челсі" з голом Мудрика обіграв "Гайденгайм": результати Ліги конференцій
00:18
Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала
23:59
футболПеремога та нічия, але без змін: Україна залишилася на 25-му місці у рейтингу ФІФА
23:59
"Фестиваль відчаю". Що показують на найбільшому фестивалі кінодокументалістики у світі
23:48
Новини економіки 28 листопада: Масований обстріл енергетики та підпис історичного підвищення податків
Усі новини...
Реклама:
Реклама: