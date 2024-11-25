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У російській Калузі після атаки горів завод, який виготовляє компоненти для ракетних систем – ЦПД

Ірина БалачукПонеділок, 25 листопада 2024, 07:54
У російській Калузі після атаки горів завод, який виготовляє компоненти для ракетних систем – ЦПД
Пожежа у Калузі. Скриншот з відео з російських Telegram-каналів

У місті Калуга Калузької області РФ дрони атакували завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК.

Джерело: керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram

Деталі: За даними Коваленка, цей завод випускає системи зв’язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання, виготовляє компоненти для систем спостереження та наведення, що встановлюються на бойову техніку.

Також "Тайфун" виготовляє деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів, займається обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що перебуває на озброєнні російських військ.


Крім того, завод виробляє електронні модулі та спеціалізоване обладнання, необхідне для інтеграції різних військових систем.

Передісторія:

Росіябезпілотники
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