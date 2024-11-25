У російській Калузі після атаки горів завод, який виготовляє компоненти для ракетних систем – ЦПД
У місті Калуга Калузької області РФ дрони атакували завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК.
Джерело: керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram
Деталі: За даними Коваленка, цей завод випускає системи зв’язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання, виготовляє компоненти для систем спостереження та наведення, що встановлюються на бойову техніку.
Також "Тайфун" виготовляє деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів, займається обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що перебуває на озброєнні російських військ.
У російській Калузі після атаки безпілотників спалахнула пожежа. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/I8LjEtT0sgРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 25, 2024
Крім того, завод виробляє електронні модулі та спеціалізоване обладнання, необхідне для інтеграції різних військових систем.
Передісторія:
- Раніше російські Telegram-канали повідомили, що у ніч проти 25 листопада у Калузі збивали безпілотники. Губернатор Калузької області РФ заявив, що уламки одного з дронів впали на територію промислового підприємства, внаслідок чого виникла пожежа.