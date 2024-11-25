В российской Калуге после атаки горел завод, который производит компоненты для ракетных систем – ЦПД
В городе Калуга Калужской области РФ дроны атаковали завод "Тайфун", который является частью российского ВПК.
Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram
Детали: По словам Коваленко, этот завод выпускает системы связи, радиоэлектронной разведки и радиолокационного оборудования, производит компоненты для систем наблюдения и наведения, которые устанавливаются на боевую технику.
Также "Тайфун" изготавливает детали для комплектации систем противовоздушной обороны, авиационной техники и ракетных комплексов, занимается обслуживанием и совершенствованием техники, находящейся на вооружении российских войск.
У російській Калузі після атаки безпілотників спалахнула пожежа. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/I8LjEtT0sg— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 25, 2024
Кроме того, завод производит электронные модули и специализированное оборудование, необходимое для интеграции различных военных систем.
Предыстория:
- Ранее российские Telegram-каналы сообщили, что в ночь на 25 ноября в Калуге сбивали беспилотники. Губернатор Калужской области РФ заявил, что обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия, в результате чего возник пожар.