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В российской Калуге после атаки горел завод, который производит компоненты для ракетных систем – ЦПД

Ирина БалачукПонедельник, 25 ноября 2024, 07:54
В российской Калуге после атаки горел завод, который производит компоненты для ракетных систем – ЦПД
Пожар в Калуге. Скриншот из видео из российских Telegram-каналов

В городе Калуга Калужской области РФ дроны атаковали завод "Тайфун", который является частью российского ВПК.

Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram

Детали: По словам Коваленко, этот завод выпускает системы связи, радиоэлектронной разведки и радиолокационного оборудования, производит компоненты для систем наблюдения и наведения, которые устанавливаются на боевую технику.

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Также "Тайфун" изготавливает детали для комплектации систем противовоздушной обороны, авиационной техники и ракетных комплексов, занимается обслуживанием и совершенствованием техники, находящейся на вооружении российских войск.

Кроме того, завод производит электронные модули и специализированное оборудование, необходимое для интеграции различных военных систем.

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