Дрони ГУР уразили нафтобазу в Калузі – джерело

В результаті операції ГУР МО в ніч на 25 листопада безпілотники уразили об’єкт паливно-енергетичного комплексу в Калузькій області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у Силах оборони

Деталі: Близько 00:30 25 листопада внаслідок ударів дронів-камікадзе на об’єкті сталася серія вибухів та розпочалася пожежа. На відео очевидців із російських пабліків видно безуспішні намагання російської ППО відбити атаку БПЛА.

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У Калузі нині палало... pic.twitter.com/B5FfpFZjon — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 25, 2024

Об'єктом атаки стала нафтобаза АТ "Калуганефтепродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.

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Що передувало: Калуга в ніч на 25 листопада була під атакою українських безпілотників. Дрони атакували також завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК.