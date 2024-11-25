Дроны ГУР поразили нефтебазу в Калуге – источник

В результате операции ГУР МО в ночь на 25 ноября беспилотники поразили объект топливно-энергетического комплекса в Калужской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Силах обороны

Детали: Около 00:30 25 ноября в результате ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и начался пожар. На видео очевидцев из российских пабликов видно безуспешные попытки российской ПВО отразить атаку БПЛА.

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У Калузі нині палало... pic.twitter.com/B5FfpFZjon — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 25, 2024

Объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", которое участвует в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Что предшествовало: Калуга в ночь на 25 ноября была под атакой украинских беспилотников. Дроны атаковали также завод "Тайфун", который является частью российского ВПК.