Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Калуге – источник

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 ноября 2024, 09:56
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Калуге – источник
скриншот

В результате операции ГУР МО в ночь на 25 ноября беспилотники поразили объект топливно-энергетического комплекса в Калужской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Силах обороны

Детали: Около 00:30 25 ноября в результате ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и начался пожар. На видео очевидцев из российских пабликов видно безуспешные попытки российской ПВО отразить атаку БПЛА.

Реклама:

Объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", которое участвует в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Калуга в ночь на 25 ноября была под атакой украинских беспилотников. Дроны атаковали также завод "Тайфун", который является частью российского ВПК.

беспилотникиГУРвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоDeepState: Бойцы 48 ОШБ вытеснили врага из села Новый Комар в Донецкой области

МВД отреагировало на расследование журналистов: Главный сервисный центр "перезагрузят"

Украина готовит санкции в ответ на действия властей Грузии – Зеленский

РФ прибегает к кибератакам на энергосистему накануне массированных обстрелов – Минэнерго

В центре Нью-Йорка застрелен гендиректор одной из крупнейших компаний медицинского страхования

Графики отключения света в четверг будут применять в течение 16 часов

Все новости...
беспилотники
В Белгородской области РФ дома оборудуют сеткой от украинских дронов
В российской Калуге после атаки горел завод, который производит компоненты для ракетных систем – ЦПД
Россияне с вечера атакуют Украину ударными БпЛА с разных направлений
Последние новости
00:42
Сенат США встретился с делегацией антикоррупционных органов Украины
23:44
Россияне запустили ударные БпЛА: Над Украиной фиксируют несколько групп
23:40
Что следует прочитать в декабре: 5 книжных новинок
23:25
Новости экономики 4 декабря: временный глава "Нафтогаза", повышение акциза на сигареты
23:18
США наказали пятерых человек, причастных к похищению детей из Украины
23:11
"В ВЛК нет такого диагноза - "выгорел". Военный о тяжелой работе разведчика и причинах СЗЧ
23:04
Генштаб: На фронте более полутора сотен боев, горячее всего на двух направлениях
22:40
В Румынии будут судить иностранца, планировавшего диверсии по указанию России
22:33
видеоDeepState: Бойцы 48 ОШБ вытеснили врага из села Новый Комар в Донецкой области
21:43
хоккей"Сокол" в напряженном матче в гостях переиграл "Шторм" в чемпионате Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: