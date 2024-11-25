У Києві оголошували тривогу через загрозу балістики

Увечері 25 листопада у Києві та ще 10 областях України оголосили повітряну тривогу. У столиці тривога була оголошена через загрозу балістики.

Джерело: КМВА, мапа тривог

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння!"

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Деталі: Влада закликала мешканців негайно дістатись укриття.

Нагадаємо: Перед цим російські війська запустили над територією України кілька груп дронів-камікадзе.