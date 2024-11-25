У Києві оголошували тривогу через загрозу балістики
Понеділок, 25 листопада 2024, 20:15
Увечері 25 листопада у Києві та ще 10 областях України оголосили повітряну тривогу. У столиці тривога була оголошена через загрозу балістики.
Джерело: КМВА, мапа тривог
Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння!"
Реклама:
Деталі: Влада закликала мешканців негайно дістатись укриття.
Нагадаємо: Перед цим російські війська запустили над територією України кілька груп дронів-камікадзе.