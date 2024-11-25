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В Киеве объявляли тревогу из-за угрозы баллистики

Станислав ПогориловПонедельник, 25 ноября 2024, 20:15
В Киеве объявляли тревогу из-за угрозы баллистики
Фото: Getty Images

Вечером 25 ноября в Киеве и еще 10 областях Украины объявили воздушную тревогу. В столице тревогу объявляли из-за угрозы баллистики.

Источник: КГВА, карта тревог

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попка: "Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения!"

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Детали: Власти призвали жителей немедленно добраться до укрытия.

Напомним: Перед этим российские войска запустили над территорией Украины несколько групп дронов-камикадзе.

воздушная тревогаКиевУкраинавойна
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