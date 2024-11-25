Білий дім уперше підтвердив, що дозволив Україні бити ракетами ATACMS по Росії

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу в понеділок 25 листопада підтвердив, що Україна отримала дозвіл на удари далекобійними ракетами ATACMS по російській території.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Anadolu

Деталі: За словами Кірбі, США "справді змінили вказівки" щодо застосування ракет ATACMS, і тепер українці "можуть використовувати їх для ураження конкретних типів цілей".

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Пряма мова Кірбі: "Зараз вони можуть використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності. І зараз, зрозуміло, що це відбувається в районі Курська, в Курській області".

Він вказав, що залишить за українською стороною право говорити, "як вони використовують ATACMS, як вони визначають цілі, для чого вони їх використовують і наскільки добре вони це роблять".

Слова Кірбі стали першим офіційним підтвердженням того, що Україна отримала дозвіл на удари американською далекобійною зброєю по Росії. Непублічно стало відомо про перше застосування ATACMS у Брянській області РФ минулого тижня.

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Після цього господар Кремля Володимир Путін пригрозив західним державам, які дозволяють Києву завдавати ударів по Росії своєю зброєю, ударами у відповідь.