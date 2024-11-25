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Белый дом впервые подтвердил, что разрешил Украине бить ракетами ATACMS по России

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПонедельник, 25 ноября 2024, 21:28
Белый дом впервые подтвердил, что разрешил Украине бить ракетами ATACMS по России
Джон Кирби, фото: Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга в понедельник 25 ноября подтвердил, что Украина получила разрешение на удары дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu

Детали: По словам Кирби, США "действительно изменили указания" по применению ракет ATACMS, и теперь украинцы "могут использовать их для поражения конкретных типов целей".

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Прямая речь Кирби: "Сейчас они могут использовать ATACMS для самозащиты в случае немедленной необходимости. И сейчас, понятно, что это происходит в районе Курска, в Курской области".

Он указал, что оставит за украинской стороной право говорить, "как они используют ATACMS, как они определяют цели, для чего они их используют и насколько хорошо они это делают".

Слова Кирби стали первым официальным подтверждением того, что Украина получила разрешение на удары американским дальнобойным оружием по России. Непублично стало известно о первом применении ATACMS в Брянской области РФ на прошлой неделе.

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После этого хозяин Кремля Владимир Путин пригрозил западным государствам, которые позволяют Киеву наносить удары по России своим оружием, ответными ударами.

СШАATACMSУкраинаРосcия
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