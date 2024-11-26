Німецькі інструктори готові навчати українських військових на рівні штабів батальйонів і бригад

Німецькі військові інструктори можуть сприяти підвищенню ефективності штабів Збройних сил України на рівні батальйонів і бригад. Однак успіх програми залежить від часу, на який українське командування зможе відряджати військових для підготовки.

Джерело: головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістофер Фройдінг в коментарі "Укрінформ"

Деталі: За словами генерала, навчання українських військових перебуває в центрі обговорень між Україною та Німеччиною. "Ми працюємо над ідеями для підготовки, особливо на рівні штабів батальйонів і бригад, щоб зробити їх більш ефективними", – зазначив Фройдінг.

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Основною проблемою лишається тривалість підготовки. Німецька сторона пропонує шеститижневі курси, однак українське командування через нагальні бойові потреби часто обмежується двома-чотирма тижнями.

Коментуючи можливість навчання українських військових на території України, німецький генерал зауважив, що не бачить у цьому практичних переваг.

Пряма мова: "Це більш ризиковано, тому що росіяни намагатимуться вразити будь-які навчальні об’єкти в Україні, де перебуватимуть військові НАТО. Це вимагало б від нас набагато більше організаційних зусиль.

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У нас у Німеччині та в усіх інших державах НАТО в Європі є чудові навчальні заклади з набагато кращими умовами навчання. Тому я вважаю, що набагато краще рішення – проводити навчання в Німеччині, в Європі, адже ми можемо бути набагато ефективнішими та інвестувати в інструкторів, посилюючи рівень навчання, оскільки нам не потрібно дбати про безпеку".