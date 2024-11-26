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Немецкие инструкторы готовы обучать украинских военных на уровне штабов батальонов и бригад

Иван ДьяконовВторник, 26 ноября 2024, 00:50
Немецкие инструкторы готовы обучать украинских военных на уровне штабов батальонов и бригад
Иллюстративное фото минобороны ФРГ

Немецкие военные инструкторы могут способствовать повышению эффективности штабов Вооруженных сил Украины на уровне батальонов и бригад. Однако успех программы зависит от времени, на которое украинское командование сможет отправлять военных для подготовки.

Источник: главный координатор немецкой военной помощи Украине, начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристофер Фройдинг в комментарии "Укрінформ"

Детали: По словам генерала, обучение украинских военных находится в центре обсуждений между Украиной и Германией. "Мы работаем над идеями для подготовки, особенно на уровне штабов батальонов и бригад, чтобы сделать их более эффективными", – отметил Фройдинг.

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Основной проблемой остается продолжительность подготовки. Немецкая сторона предлагает шестинедельные курсы, однако украинское командование из-за насущных боевых потребностей часто ограничивается двумя-четырьмя неделями.

Комментируя возможность обучения украинских военных на территории Украины, немецкий генерал отметил, что не видит в этом практических преимуществ.

Прямая речь: "Это более рискованно, потому что россияне будут пытаться поразить любые учебные объекты в Украине, где будут находиться военные НАТО. Это требовало бы от нас гораздо больше организационных усилий.

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У нас в Германии и во всех других государствах НАТО в Европе есть замечательные учебные заведения с гораздо лучшими условиями обучения. Поэтому я считаю, что гораздо лучшее решение – проводить обучение в Германии, в Европе, ведь мы можем быть гораздо более эффективными и инвестировать в инструкторов, усиливая уровень обучения, поскольку нам не нужно заботиться о безопасности".

ГерманиявойнаВооруженные силы
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