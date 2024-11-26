Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

КНДР нарощує виробництво ракет, якими Росія обстрілює Україну – Reuters

Іван Д'яконовВівторок, 26 листопада 2024, 03:18
КНДР нарощує виробництво ракет, якими Росія обстрілює Україну – Reuters
Супутниковий знімок показує ймовірну будівлю для збірки ракет, що будується (нижній центр фото). Фото: Planet Labs PBC

Дослідники зі США на основі супутникових знімків встановили, що Північна Корея значно розширює ключовий завод із виробництва балістичних ракет, які Росія застосовує у війні проти України.

Джерело: Reuters 

Деталі: Об’єкт, відомий як завод "11 лютого", належить до машинобудівного комплексу Ryongsong у місті Хамхун на східному узбережжі КНДР. Це єдиний відомий виробник твердопаливних балістичних ракет класу "Хвасон-11", які на Заході називають "KN-23".

Реклама:

Супутникові знімки території заводу, зроблені Planet Labs на початку жовтня, вивчили американські дослідники Центру досліджень нерозповсюдження зброї ім. Джеймса Мартіна (CNS). На нових знімках видно будівництво додаткового складального корпусу та житлового об’єкта для робітників. Також оновлюються входи до підземних об’єктів комплексу.

За словами Сема Лейра, дослідника CNS, новий складальний корпус на 60–70% більший за попередню будівлю, що може свідчити про намір значно збільшити виробничу потужність заводу. Крім того, знято обмеження доступу до тунелів, що раніше були заблоковані мостовим краном.

"Ми розглядаємо це як припущення, що вони значно збільшують або намагаються збільшити продуктивність заводу", – заявив Лейр.

РЕКЛАМА:

Ще один науковий співробітник CNS Майкл Дуйцман припускає, що нова споруда на супутникових знімках може бути складом, але вважає, що це, швидше за все, нова лінія зі складання ракет.

Південнокорейські дослідники із SI Analytics, компанії з обробки супутникових зображень, також підтвердили факт нового будівництва на території заводу.

Передісторія: 

  • 4 січня 2024 року представник Білого Дому Джон Кірбі під час брифінгу розповів, що Росія уже двічі застосовувала по Україні ракети, придбані у КНДР, – 30 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року. "Ракети КНДР здатні уражати цілі на відстані приблизно 900 кілометрів", – повідомив Кірбі.
  • 11 вересня видання The New York Times повідомляло, що Росія отримала нові балістичні ракети Hwasong-11 від Північної Кореї та застосовувала їх для ударів по Києві цього літа. Hwasong-11 має дальність близько 700 км та може бути оснащена ядерними або звичайними боєголовками.

КНДРзброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кабмін провів кадрові зміни: Шкрум призначив заступницею міністра розвитку громад

У Дніпрі арештували 19-річного водія BMW, який скоїв ДТП, де загинула дитина

Псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО: прихильники внесли майже мільйонну заставу

Уряд перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності 

Рада призначила Чернишова міністром національної єдності

ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова

Усі новини...
КНДР
Пентагон: Немає ознак присутності військових КНДР на території України
Військові КНДР вже брали участь у боях проти ЗСУ на Курщині – Генштаб
Росія б’є по Україні північнокорейськими ракетами із західними компонентами – CNN
Останні новини
19:40
"Зазирають" всередину конструкцій: космічні промені можуть виявляти приховані збитки від війни в Україні
19:34
Індія відмовляється від російської зброї на користь американської - Bloomberg
19:32
Сибіга розкрив деталі запиту України на ППО: мінімум 20 систем для захисту енергетики
19:32
біатлонПопереду лише норвежці: Українець Мандзин посів 4 місце в індивідуальній гонці на Кубку світу в Контіолахті
19:26
Графіки відключення світла в середу діятимуть довше
19:15
Кабмін провів кадрові зміни: Шкрум призначив заступницею міністра розвитку громад
19:04
Українська повітряна гімнастка Варвара Рахманіна здобула "золото" на міжнародних змаганнях
18:51
Данія знову заборонила вивішувати іноземні прапори, Україні зробили виняток
18:36
Морський експорт нафти з Росії підскочив перед ключовими переговорами ОПЕК+
18:33
ЗМІ: Італія готує десятий пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: