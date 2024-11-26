КНДР нарощує виробництво ракет, якими Росія обстрілює Україну – Reuters

Дослідники зі США на основі супутникових знімків встановили, що Північна Корея значно розширює ключовий завод із виробництва балістичних ракет, які Росія застосовує у війні проти України.

Джерело: Reuters

Деталі: Об’єкт, відомий як завод "11 лютого", належить до машинобудівного комплексу Ryongsong у місті Хамхун на східному узбережжі КНДР. Це єдиний відомий виробник твердопаливних балістичних ракет класу "Хвасон-11", які на Заході називають "KN-23".

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Супутникові знімки території заводу, зроблені Planet Labs на початку жовтня, вивчили американські дослідники Центру досліджень нерозповсюдження зброї ім. Джеймса Мартіна (CNS). На нових знімках видно будівництво додаткового складального корпусу та житлового об’єкта для робітників. Також оновлюються входи до підземних об’єктів комплексу.

За словами Сема Лейра, дослідника CNS, новий складальний корпус на 60–70% більший за попередню будівлю, що може свідчити про намір значно збільшити виробничу потужність заводу. Крім того, знято обмеження доступу до тунелів, що раніше були заблоковані мостовим краном.

"Ми розглядаємо це як припущення, що вони значно збільшують або намагаються збільшити продуктивність заводу", – заявив Лейр.

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Ще один науковий співробітник CNS Майкл Дуйцман припускає, що нова споруда на супутникових знімках може бути складом, але вважає, що це, швидше за все, нова лінія зі складання ракет.

Південнокорейські дослідники із SI Analytics, компанії з обробки супутникових зображень, також підтвердили факт нового будівництва на території заводу.

Передісторія: