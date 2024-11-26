КНДР наращивает производство ракет, которыми Россия обстреливает Украину – Reuters

Исследователи из США на основе спутниковых снимков установили, что Северная Корея значительно расширяет ключевой завод по производству баллистических ракет, которые Россия применяет в войне против Украины.

Источник: Reuters

Детали: Объект, известный как завод "11 февраля", относится к машиностроительному комплексу Ryongsong в городе Хамхун на восточном побережье КНДР. Это единственный известный производитель твердотопливных баллистических ракет класса "Хвасон-11", которые на Западе называют "KN-23".

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Спутниковые снимки территории завода, сделанные Planet Labs в начале октября, изучили американские исследователи Центра исследований нераспространения оружия им. Джеймса Мартина (CNS). На новых снимках видно строительство дополнительного сборочного корпуса и жилого объекта для рабочих. Также обновляются входы в подземные объекты комплекса.

По словам Сэма Лейра, исследователя CNS, новый сборочный корпус на 60-70% больше предыдущего здания, что может свидетельствовать о намерении значительно увеличить производственную мощность завода. Кроме того, снято ограничение доступа к туннелям, которые ранее были заблокированы мостовым краном.

"Мы рассматриваем это как предположение, что они значительно увеличивают или пытаются увеличить производительность завода", – заявил Лейр.

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Еще один научный сотрудник CNS Майкл Дуйцман предполагает, что новое сооружение на спутниковых снимках может быть складом, но считает, что это, скорее всего, новая линия по сборке ракет.

Южнокорейские исследователи из SI Analytics, компании по обработке спутниковых изображений, также подтвердили факт нового строительства на территории завода.

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