Армія РФ вдарила по Тернополю: виникли перебої зі світлом та водою
Вівторок, 26 листопада 2024, 03:54
Вночі 26 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, в місті проблеми з електо- та водопостачанням.
Джерело: начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, "Суспільне Тернопіль"
Деталі: О 1 годині ночі у Тернополі прогриміли вибухи, після чого в містян та в населених пунктах поблизу обласного центру зникло електропостачання.
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Пряма мова Негоди: "Працюємо над з’ясуванням обсягу пошкоджень і усуненням наслідків".
Деталі: О 01:47 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Тернополі знову було чутно вибух.
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