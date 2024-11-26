Армія РФ вдарила по Тернополю: виникли перебої зі світлом та водою

Вночі 26 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, в місті проблеми з електо- та водопостачанням.

Джерело: начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, "Суспільне Тернопіль"

Деталі: О 1 годині ночі у Тернополі прогриміли вибухи, після чого в містян та в населених пунктах поблизу обласного центру зникло електропостачання.

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Пряма мова Негоди: "Працюємо над з’ясуванням обсягу пошкоджень і усуненням наслідків".

Деталі: О 01:47 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Тернополі знову було чутно вибух.

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