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Армія РФ вдарила по Тернополю: виникли перебої зі світлом та водою

Іван Д'яконовВівторок, 26 листопада 2024, 03:54
Армія РФ вдарила по Тернополю: виникли перебої зі світлом та водою
Ілюстративне фото з соцмереж

Вночі 26 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, в місті проблеми з електо- та водопостачанням.

Джерело: начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, "Суспільне Тернопіль"

Деталі: О 1 годині ночі у Тернополі прогриміли вибухи, після чого в містян та в населених пунктах поблизу обласного центру зникло електропостачання.

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Пряма мова Негоди: "Працюємо над з’ясуванням обсягу пошкоджень і усуненням наслідків".

Деталі: О 01:47 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Тернополі знову було чутно вибух.

Передісторія:

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безпілотникиТернопільТернопільська областьУдар
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