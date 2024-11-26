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Армия РФ ударила по Тернополю: возникли перебои со светом и водой

Иван ДьяконовВторник, 26 ноября 2024, 03:54
Армия РФ ударила по Тернополю: возникли перебои со светом и водой
Иллюстративное фото из соцсетей

Ночью 26 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в городе проблемы с электо- и водоснабжением.

Источник: начальник Тернопольской ОГА Вячеслав Негода, "Суспільне Тернопіль"

Детали: В 1 час ночи в Тернополе прогремели взрывы, после чего у горожан и в населенных пунктах вблизи областного центра исчезло электроснабжение.

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Прямая речь Непогоды: "Работаем над выяснением объема повреждений и устранением последствий".

Детали: В 01:47 корреспонденты Общественного сообщили, что в Тернополе снова был слышен взрыв.

Предыстория:

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беспилотникиТернопольТернопольская областьУдар
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