Армия РФ ударила по Тернополю: возникли перебои со светом и водой

Ночью 26 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в городе проблемы с электо- и водоснабжением.

Источник: начальник Тернопольской ОГА Вячеслав Негода, "Суспільне Тернопіль"

Детали: В 1 час ночи в Тернополе прогремели взрывы, после чего у горожан и в населенных пунктах вблизи областного центра исчезло электроснабжение.

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Прямая речь Непогоды: "Работаем над выяснением объема повреждений и устранением последствий".

Детали: В 01:47 корреспонденты Общественного сообщили, что в Тернополе снова был слышен взрыв.

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