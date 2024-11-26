ППО знищила понад 10 дронів, які загрожували Києву

Сили оборони знешкодили понад десяток дренів, які атакували столицю уночі 26 листопада.

Джерело: КМВА у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Повітряна тривога у місті тривала понад 5 годин. Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву".

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Деталі: Він додав, що минулося без руйнувань та потерпілих.

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