ППО знищила понад 10 дронів, які загрожували Києву
Вівторок, 26 листопада 2024, 07:13
Сили оборони знешкодили понад десяток дренів, які атакували столицю уночі 26 листопада.
Джерело: КМВА у Telegram
Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Повітряна тривога у місті тривала понад 5 годин. Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву".
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Деталі: Він додав, що минулося без руйнувань та потерпілих.
Передісторія:
- Увечері 25 листопада російські війська запустили на територію України дрони-камікадзе.